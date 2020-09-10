В Брянске поймали распространителей рекламы наркотиков

При задержании у парней обнаружили баллончики с краской и трафареты. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

В Брянске поймали с поличным двух распространителей наркорекламы. Молодые люди 20-ти и 17-ти лет ночью наносили на стены брянских домов предложения о продаже наркотиков.

При задержании у парней обнаружили баллончики с краской и трафареты. В их телефонах нашли снимки сделанных изображений.

Полицейские установили, что задержанные причастны к нанесению более двух тысяч запрещенных рекламных надписей в центре Брянска. Иногда они рисовали прямо поверх своих старых художеств, закрашенных коммунальщиками.

Совершеннолетнего трафаретчика признали виновным в пропаганде наркотических средств и психотропных веществ. Ему выписали административный штраф в 4 тысячи рублей.

Дело его младшего приятеля рассмотрят на комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Советского района, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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