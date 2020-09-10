В Брянске в аварию попал автомобиль Росгвардии

Фото: группа «Типичный Брянск» в vk.com.

В Брянске на пересечении улиц Авиационной и Романа Брянского произошла авария. Информация об этом появилась сегодня, 10 сентября, в социальных сетях.

На перекрестке столкнулись два легковых автомобиля. Судя по фотографиям с места ДТП, одна из машин принадлежит Росгвардии. Инцидент прокомментировали в пресс-службе ведомства:

«Экипаж группы задержания направлялся по сигналу «Тревога» на охраняемый объект с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом, когда при проезде перекрестка произошло столкновение».

В результате аварии пострадал водитель машины «ВАЗ», его пришлось госпитализировать. Росгвардейцы вызвали на место происшествия сотрудников полиции и медиков.

В настоящее время устанавливают обстоятельства происшедшего. Назначена служебная проверка, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

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