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Строящуюся в Брянске трассу планируют расширить до шести полос

Строительство автомобильной дороги «Брянск-1 – Брянск-2» ведется в две смены
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Это обеспечит пропускную способность дороги на три десятилетия.

Это обеспечит пропускную способность дороги на три десятилетия.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске строительство автомобильной дороги – защитной дамбы «Брянск-1 – Брянск-2» идет в две смены и предусматривает два этапа.

Первый – сооружение самой трассы, двух кольцевых развязок и ответвления к улице Горького. В настоящее время рабочие делают мост через Снежку.

Второй этап предусматривает возведение моста через Десну и продолжение дороги в сторону улицы Горького.

Сейчас подрядчики делают четырехполосную трассу, но в перспективе дорогу смогут увеличить до шести полос. Это обеспечит пропускную способность дороги на три десятилетия, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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