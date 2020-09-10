Строящуюся в Брянске трассу планируют расширить до шести полос

Это обеспечит пропускную способность дороги на три десятилетия. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске строительство автомобильной дороги – защитной дамбы «Брянск-1 – Брянск-2» идет в две смены и предусматривает два этапа.

Первый – сооружение самой трассы, двух кольцевых развязок и ответвления к улице Горького. В настоящее время рабочие делают мост через Снежку.

Второй этап предусматривает возведение моста через Десну и продолжение дороги в сторону улицы Горького.

Сейчас подрядчики делают четырехполосную трассу, но в перспективе дорогу смогут увеличить до шести полос. Это обеспечит пропускную способность дороги на три десятилетия, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».