Выставка в прицепе

Фото: АО «Чистая планета».

Рисунки брянских детей, посвященные раздельному сбору отходов и бережному отношению к окружающему миру, приняли участие во всероссийском мероприятии «Управление отходами. Бизнес и технологии. #НЕКОНФЕРЕНЦИЯ». Выставка работ была размещена в необычном помещении - современном полуприцепе для транспортирования отходов бельгийской компании STAS.

- Российские представители бельгийской компании, занимающейся производством разных полуприцепов, которые используются, в том числе, и для транспортирования мусора, узнали о том, что в офисе брянского регионального оператора по обращению с ТКО АО «Чистая планета» размещена постоянная выставка детских рисунков на экологическую тему – участников конкурса проекта «Чистая планета – детям!» и попросили показать эти работы участникам и гостям всероссийского мероприятия, которое с 8 сентября проходит в Тверской области. Так выставка рисунков брянских детей начала своё путешествие по стране. Мы уверены, что работы наших юных художников никого не оставят равнодушным - в очередной раз привлекут внимание к проблемам экологии и заставят задуматься о необходимости раздельного сбора отходов и бережного отношения к окружающей среде, - рассказал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

Напомним, что региональный оператор по обращению с ТКО в рамках своего проекта «Чистая планета – детям!» вместе с Департаментом образования и науки Брянской области провели два конкурса детских рисунков и плакатов на тему защиты окружающей среды и пользы раздельного сбора отходов. Работы финалистов и победителей конкурса могут увидеть все жители Брянщины - в офисе АО «Чистая планета» организована постоянная выставка. Кроме того, детские рисунки и плакаты с указанием имени авторов теперь украшают борта брянских мусоровозов.