В ДТП в Дятьковском районе погибли два человека

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В дорожно-транспортном происшествии в Дятьковском районе погибли два человека: мужчина и женщина. Смертельная автоавария случилась около полудня в четверг, 10 сентября, на трассе Брянск-Дятьково-Людиново.

- На место происшествия выехали спасатели, сотрудники ГИБДД и скорой помощи, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Пострадавших пришлось вырезать из машины.

Судя по снимкам, на дороге столкнулись легковой автомобиль ВАЗ и грузовик. Грузовик полностью смял легковушку.

Как произошла авария, выясняют полицейские. Официальной информации от УГИБДД по Брянской области пока не поступала.

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