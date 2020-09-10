В Брянской области будут судить за взятку начальницу таможенного поста

В Брянской области будут судить за взятки бывшую начальницу Александровского таможенного поста Брянской таможни.

Следствие установило, что сентября 2019 года по 23 января 2020 года женщина каждый месяц принимала деньги от бизнесмена за помощь в таможенном оформлении. В целом она получила больше 170 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Бывшую начальницу таможенного поста обвиняют в получении взятки в крупном размере. Женщина свою вину не признала, рассказали в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

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