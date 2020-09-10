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В Брянске открыли новую дорогу по улице Советской

На ее строительство потратили больше 380 миллионов рублей
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Новая трасса пролегла через застраиваемый микрорайон на территории старого аэропорта.

Новая трасса пролегла через застраиваемый микрорайон на территории старого аэропорта.

Фото: Марина АНТОНОВА

10 сентября в Брянске торжественно открыли новую дорогу по улице Советской. В церемонии приняли участие губернатор Брянской области Александр Богомаз и руководители Брянска.

Новая трасса пролегла через застраиваемый микрорайон на территории старого аэропорта. С обеих сторон магистрали на пересечении с улицами Крахмалева и Объездная строители сформировали разворотные кольца.

Как рассказали в мэрии, общая стоимость новой дороги превышает 380 миллионов рублей.

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