В Брянске открыли новую дорогу по улице Советской

Новая трасса пролегла через застраиваемый микрорайон на территории старого аэропорта.
Фото: Марина АНТОНОВА
10 сентября в Брянске торжественно открыли новую дорогу по улице Советской. В церемонии приняли участие губернатор Брянской области Александр Богомаз и руководители Брянска.
Новая трасса пролегла через застраиваемый микрорайон на территории старого аэропорта. С обеих сторон магистрали на пересечении с улицами Крахмалева и Объездная строители сформировали разворотные кольца.
Как рассказали в мэрии, общая стоимость новой дороги превышает 380 миллионов рублей.
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