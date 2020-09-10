В Брянской области в аварии пострадал 32-летний пешеход

В Климовском районе Брянской области на 47 километре дороги «Климово-Чуровичи-Граница Государства Украина» произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого есть пострадавшие.

9 сентября около десяти часов вечера 41-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 сбил 32-летнего пешехода, после чего наехал на бетонные блоки. В результате аварии пеший участник движения получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и ушибленную рану спины. Потерпевшего доставили в больницу.

Также госпитализировали с различными травмами и водителя. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом малоберцовой кости и нижней трети левой голени, переломы костей справа. Помимо этого у него обнаружили множественные ушибы и ссадины ног и тупую травму живота. У водителя взяли кровь на определение состояния опьянения, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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