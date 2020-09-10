В Брянске 59-летний пешеход попал под колеса автомобиля

В Брянске около половины первого ночи 9 сентября под колеса автомобиля «Хендэ Соната» попал 59-летний пешеход. Дорожно-транспортное происшествие случилось около дома №78 по улице Сахарова. Автомобиль ехал со стороны улицы Розовой в сторону улицы Дачной.

Как рассказали в Госавтоинспекции города Брянска, попавший под колеса мужчина бесцельно находился на проезжей части. Он скончался от полученных травм до приезда медиков. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция города Брянска просит всех участников дорожного движения передавать в дежурную часть по телефону 74-71-02 либо ближайшему наряду ДПС информацию о пешеходах с признаками опьянения, находящихся вблизи проезжих частей, а также о пешеходах, бесцельно находящихся на проезжей части дороги. Своевременно принятые меры реагирования в отношении данной категории пешеходов могут спасти человеку жизнь.

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