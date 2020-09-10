В Брянске открыли благоустроенный двор после ремонта

Фото: Администрация Фокинского района города Брянска.

В Брянске 9 сентября в торжественной обстановке открыли после ремонта двор домов №38а и №40 по улице Дзержинского в Фокинском районе. В открытии приняли участие руководители района, депутаты, жители двора.

Дворовую территорию отремонтировали по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Подрядчики уложили 1252 квадратных метра асфальта на дворовых проездах, установили восемь урн и скамеек, сделали детскую игровую площадку.

На торжественной церемонии открытия выступил ансамбль казачьей песни «Вольница» дворца железнодорожников. Строителей, занимавшихся ремонтом двора, отметили благодарственным письмом, рассказали в администрации Фокинского района.

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