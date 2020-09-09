Брянский Дворец железнодорожников перейдет в собственность города

Дворец культуры железнодорожников открылся в 1955 году и с тех пор является культурно-досуговым центром всего Фокинского района. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске Дворец железнодорожников готовят к безвозмездной передаче в муниципальную собственность. Соответствующее решение принял совет директоров ОАО «РЖД», чьим подведомственным учреждением ДК является многие годы.

Сейчас идет процесс оформления необходимых документов, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. ДК железнодорожников станет восьмым муниципальным учреждением культуры и первым – в Фокинском районе.

Дворец культуры железнодорожников открылся в 1955 году и с тех пор является культурно-досуговым центром всего Фокинского района. Дворец оборудован двумя зрительными залами: большим на 300 мест и малым на 150 мест. Здесь работает библиотека, книжный фонд которой составляет 150 тысяч экземпляров.

Во Дворце культуры работают различные творческие коллективы, такие как хор ветеранов труда железнодорожного транспорта, студия эстрадной песни «Мелодия». Здесь занимаются театр танца «Имидж», народный ансамбль казачьей песни «Вольница» и другие.

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