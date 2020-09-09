Появились фотографии задержания брянских полицейских за взятку

Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.

В Брянске появились фотографии задержания сотрудников полиции за получение взятки. Снимки распространила пресс-служба УФСБ России по Брянской области.

Напомним, в Брянске на получении взятки попались два сотрудника МРЭО ГИБДД УМВД России. Как рассказали в пресс-службе следственного комитета России по Брянской области, полицейские в общей сложности получили 120 тысяч рублей.

Деньги им были переданы тремя посредниками за выдачу жителю города автомобильных прав категории «В» без обязательной сдачи экзаменов.

Преступление удалось выявить благодаря оперативной работе сотрудников регионального УФСБ и подразделения собственной безопасности УМВД.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».