Молодежь БМЗ прошла «Партизанскими тропами»

Фото: АО «УК «БМЗ».

Команда молодежи Брянского машиностроительного завода (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») стала призером спортивно-патриотической игры «Партизанские тропы». Состязания были приурочены к празднованию 77-й годовщины освобождения Брянска от фашистских захватчиков и Дню города.

Турнир проходил с ограниченным количеством участников - всего 50 человек - в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Состязания городского уровня, обычно привлекающие множество команд и зрителей, в таком формате организованы впервые. Но стали при этом не менее захватывающими и азартными.

Старт спортивно-патриотической игре дал торжественный митинг. Представители коллективов предприятий возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших защитников Отечества минутой молчания.

Заводская команда «Красный Профинтерн» (так назывался БМЗ в военные годы) проявила себя в меткости и ловкости, стрельбе из пневматической винтовки. Отличную военную подготовку заводчане продемонстрировали на этапе сборки-разборки автомата Калашникова. Антон Скабаро и Сергей Зудов справились с заданием за рекордно короткое время – 1 минуту 51 секунду.

Непросто было преодолеть километровую полосу препятствий - тропу, проложенную между землянок через ручей и густой лес, – на время. На специальных станциях заводчанам нужно было пройти по канату, собрать палатку, завязать прочный верёвочный узел и перенести условно раненого товарища.

Как настоящим партизанам, участникам игры предстояло распознать лекарственные растения и их полезные свойства. Оказалось, что «лесную аптеку» молодые машиностроители знают на «отлично».

Серьезным испытанием стала «партизанская» викторина. В этом конкурсе «Красному Профинтерну» не было равных – команда правильно ответила на все вопросы.

Трогательно прозвучало выступление команды БМЗ в конкурсе художественной самодеятельности. Искренне и проникновенно прочли заводчане отрывки из писем, которые писали родным и друзьям работники «Красного Профинтерна», ушедшие на фронт и в партизанские отряды.

Вполне закономерно то, что молодые машиностроители в очередной раз ярко выступили и продемонстрировали разносторонние таланты, эрудицию, спортивную подготовку. Заводская молодежь активно готовилась к празднованию юбилея Великой Победы, участвовала в патриотических акциях и мероприятиях, изучала летопись подвигов брянских машиностроителей в годы Великой Отечественной войны. Администрацией БМЗ поощряются занятия спортом, активное участие в творческой и общественной жизни города, поисковом и волонтерском движениях.