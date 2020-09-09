Брянским динамовцам присудили второе техническое поражение

Фото: группа «ФК «Динамо-Брянск»» в vk.com.

Футболистам «Динамо-Брянск» присудили второе техническое поражение со счетом 0:3. Сегодня, 9 сентября, команда должна была сыграть очередной матч футбольной национальной лиги с «Нефтехимиком».

Напомним, из-за положительных тестов на коронавирус брянскую команду временно отстранили от игр. Двухнедельный карантин должен закончиться 17 сентября, если не будет выявлено новых случаев заражения.

Раньше брянцам также присудили техническое поражение за отмененный матч с командой «Спартак-2». Накануне этой игры проверка игроков на COVID-19 показала 11 положительных тестов.

При этом симптомы коронавируса есть лишь у двух членов команды, у остальных болезнь протекает бессимптомно, рассказали в футбольном клубе «Динамо Брянск». Однако региональный Роспотребнадзор запретил тренировки и игры с участием игроков ФК «Динамо-Брянск».

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