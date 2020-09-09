В Брянске задержали двух сотрудников МРЭО ГИБДД за взятки

В Брянске задержали двух сотрудников МРЭО ГИБДД: начальника экзаменационного отдела и его подчиненного. Как стало известно "Комсомольской правде" в Брянске", их подозревают в получении взяток за выдачу водительских прав без проведения экзаменов. По делу проходит еще один сотрудник, но его не взяли под стражу.

В брянской полиции задержания пока не комментируют. Делом занимается следственный комитет и управление ФСБ России по Брянской области.

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