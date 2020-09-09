В Брянске ушел из жизни монах Свенского монастыря Платон. Он скончался рано утром 8 сентября в реанимации Брянской областной больницы. Схииеромонах несколько месяцев страдал онкологическим заболеванием, сообщают в пресс-службе Брянской епархии.

В миру Петр Инглис родился в1954 году в молдавском селе Вишневка. Работал главным инженером, заместителем директора совхоза. С 1983 по 2002 годы служил в органах внутренних дел республики Молдова. С 1992 по 2002 годы работал главой муниципального образования коммуны Вишневка.

В 2004 году Перт Петрович был пострижен в монахи с именем Петр. Служил в приходах Уральской епархии.

В 2012 году иеромонах Петр перевелся в Брянскую епархию и поступил в братию Свенского мужского монастыря в селе Супонево. 24 августа 2020 года был совершен постриг иеромонаха Петра в схиму с именем Платон в честь преподобного Платона Студийского.

Фото: пресс-служба Брянской епархии.

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