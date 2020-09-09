Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск".

В Комаричском районе ищут пропавшего 74-летнего Николая Николаенкова. Пенсионер ушел из дома в Комаричах 3 сентября и не вернулся, пишут волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск" в социальных сетях.

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы, серо-зеленые глаза. Николай Илларионович был одет в серо-синюю куртку, серо-синюю рубашку, синяки джинсовые брюки, светло-серую кепку, обут - в бежевые туфли.

Если вы видели Николая Николаенкова или знаете, где он находится, сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-70--54-52.

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