Уголовное дело на экс-руководителя брянской птицефабрики "Снежка" передали в суд

Уголовное дело на бывшего руководителя брянской птицефабрики "Снежка" направили в Брянский районный суд. Женщину обвиняют в сокрытии 18 миллионов 900 тысяч рублей, за счет которых должны были взыскиваться недоимки по налогам.

По версии следствия, обвиняемая с марта 2018-го по март 2019 года умышленно скрыла деньги ПАО "Снежка" в особо крупном размере, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. По закону с этих средств должны были взыскивать недоимку по выплатам в бюджет.

Как рассказали "КП-Брянск" в пресс-службе СУ СКР по Брянской области, следователи считают, что женщина в разное время занимала различные должности на предприятии. В том числе и таким образом, она пыталась уйти от уплаты налогов.

Ее уже осудили за невыплату зарплаты сотрудникам на 13 миллионов рублей.

На данный момент имущество "Снежки" арестовано. Но его не хватит, чтобы полностью покрыть долг.

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