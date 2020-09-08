На привокзальной площади в Брянске поймали укравшую кошелек гадалку

В Брянске на привокзальной площади гадалка похитила у приезжего кошелек. Женщина предложила 28-летнему жителю Ленинградской области предсказать будущее. Он согласился.

Во время передачи денег за гадание женщина выхватила кошелек и убежала.

Мужчина обратился к полицейским. Они быстро нашли подозреваемую и привели в дежурную часть.

Выяснилось, что меньше месяца назад подозреваемая украла кошелек у 20-летнего молодого человека.

- На задержанную завели уголовное дело по статье "Грабеж", - говорят в пресс-службе Брянского линейного отдела МВД на транспорте. - Она находится под подпиской о невыезде.

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