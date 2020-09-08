В брянских школах из-за выборов отменили уроки 11 сентября

В Брянской области три дня будут выбирать губернатора.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
В брянских школах из-за выборов отменили уроки в пятницу, 11 сентября. Это касается тех, образовательных учреждений, где располагаются избирательные участки.
В этом году коронавирус внес свои коррективы в ход голосования. Выборы пройдут в три дня, 11, 12 и 13 сентября. В Брянской области будут выбирать губернатора.
Школьников в пятницу отправят на самостоятельную подготовку, рассказали родители учеников в Брянске. В понедельник, 14 сентября, занятия у первой смены начнутся позже. Для обработки кабинетов и коридоров школы нужно время. Ребятам сказали приходить к третьему уроку.
В школах Новозыбкова в этот день устроят патриотические акции и День здоровья, сообщают в районной газете.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».