В брянских школах из-за выборов отменили уроки 11 сентября

В Брянской области три дня будут выбирать губернатора. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В брянских школах из-за выборов отменили уроки в пятницу, 11 сентября. Это касается тех, образовательных учреждений, где располагаются избирательные участки.

В этом году коронавирус внес свои коррективы в ход голосования. Выборы пройдут в три дня, 11, 12 и 13 сентября. В Брянской области будут выбирать губернатора.

Школьников в пятницу отправят на самостоятельную подготовку, рассказали родители учеников в Брянске. В понедельник, 14 сентября, занятия у первой смены начнутся позже. Для обработки кабинетов и коридоров школы нужно время. Ребятам сказали приходить к третьему уроку.

В школах Новозыбкова в этот день устроят патриотические акции и День здоровья, сообщают в районной газете.

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