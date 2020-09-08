В Брянской области похитили 16 тонн 95-го бензина из трубопровода

В Брянской области задержали подозреваемых в краже 16 тонн 95-го бензина. Полицейские завели уголовное дело. Задержали сотрудника нефтебазы и четырех частных охранников.

По версии следствия, злоумышленники с марта этого года регулярно подключались к нефтепроводу и сливали топливо. Каждый соучастник выполнял свою роль в преступлении: одни наблюдали за местностью, другие блокировали работу систем видеонаблюдения.

- На объекте и по адресам подозреваемых изъяли больше 260 литров бензина, - говорит официальный представитель МВД России Ирина Волк. - А также приспособления для слива и транспортировки топлива, пломбы, инструменты, предметы для закрытия объективов камер видеонаблюдения, служебная документация и иные предметы.

Преступление выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД, УФСБ России по Брянской области и службы безопасности нефтяной компании.

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