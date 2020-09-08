В Брянской области коронавирус выявили у пятерых иногородних

В Брянской области во вторник, 8 сентября, коронавирус выявили сразу у пятерых иногородних. Такие данные опубликовал региональный оперативный штаб. Общее число заболевших в Брянской области из других регионов составило 24 человека.

Еще больше заболевших коронавирусом за сутки оказалось в Брянске - 17 человек. А всего опасную болезнь выявили в семи городах и районах области.

На 8 сентября заболевание подтвердилось у 28 пациентов.

Примечательно, что за прошлый день не выполнили ни одного теста на инфекцию.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».