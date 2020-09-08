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В Брянске в день города будет дан праздничный салют

Фейерверк озарит небо над Курганом Бессмертия
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Фейерверк завершит празднование дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Фейерверк завершит празднование дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Красочный салют в честь дня города Брянска озарит небо над Курганом Бессмертия 17 сентября в 21.30. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

Фейерверк завершит празднование дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В этом году из-за коронавируса торжества пройдут в непривычном формате.

Не будет традиционных митинга и парада поколений. Часть мероприятий состоится в удаленном режиме.