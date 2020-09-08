На граффити с изображением летчика Афанасьева заметили немецкие штурмовики

Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.

На граффити с изображением летчика Бориса Афанасьева заметили немецкий штурмовики "Юнкерс-87". Три самолета изобразили справа от портрета героя. Прорисованы они не так отчетливо, как сам портрет. Но по очертаниям напоминают именно фашистские самолеты.

Почему художники изобразили именно их, неизвестно. Наши читатели предположили, что они ввели запрос в сети "военные самолеты" и нарисовали первые попавшиеся штурмовики, не особо интересуясь историей.

"Сейчас в тренде приплетать к месту и не к месту Великую Отечественную войну, - пишет Георгий Калашников. - На этом можно немножко подзаработать. Как итог - бесконечные появления немцев, американцев и французов на военно-патриотических картинках".

Кстати, среди сбитых Афанасьевым самолетов не было ни одного "Юнкерса".

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