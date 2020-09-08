Директор брянского аэропорта может покинуть свой пост

Фото: скрин с сайта «Международного аэропорта «Брянск»».

Директор брянского аэропорта Александр Сай может покинуть свой пост. Об этом 8 сентября рассказали некоторые региональные СМИ со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что он написал заявление по собственному желанию. Однако на сайте международного аэропорта «Брянск» Александр Тадеевич до сих пор указан как генеральный директор.

Александр Сай руководил брянским аэропортом с 2017 по 2018 годы. Повторно на пост генерального директора региональной авиагавани он вступил в январе 2019 года.

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