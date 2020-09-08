Представители группы ВТБ получат государственные награды РФ за строительство М-11

Фото: "ВТБ".

Руководители компаний, входящих в группу ВТБ, были представлены к государственным наградам за большой вклад в строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург (М-11). Указом президента России медали и ордена различных степеней присуждены:

§ Андрею Громовичу Бехте, генеральному директору ООО «ПУСК» (входит в ВТБ Инфраструктурный Холдинг) – Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;

§ Антону Владимировичу Новикову, члену правления ВТБ Инфраструктурный Холдинг – Орден дружбы;

§ Евгению Валентиновичу Трусову, члену правления ВТБ Инфраструктурный Холдинг – Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;

§ Олегу Владимировичу Панкратову, руководителю ВТБ Инфраструктурный Холдинг – Орден почета;

§ Юрию Вячеславовичу Молчанову, старшему Вице-президенту банка ВТБ – Орден дружбы.

27 ноября в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие движения по скоростной платной трассе М-11 «Москва — Санкт-Петербург». В церемонии принял участие Президент России Владимир Путин. В мероприятии также приняли участие министр транспорта РФ Евгений Дитрих, президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко, главы субъектов РФ.

«Поздравляю коллег с престижными государственными наградами. Скоростная дорога между Москвой и Санкт-Петербургом является социально значимым проектом и, безусловно, способствует развитию экономических связей между двумя столицами и прилегающими регионами. Рад, что группа ВТБ стала частью этого проекта, а экспертиза и большой опыт команды ВТБ Инфраструктурный Холдинг способствовали его реализации», — отметил Андрей Костин.

Лицензия №1000.