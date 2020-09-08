В Брянской области работает «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ

В Брянской области начал работать телефон Всероссийской «горячей линии» по профилактике гриппа и ОРВИ. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства консультируют всех желающих по вопросам профилактики сезонных заболеваний с 7 сентября по 12 октября. По телефонам расскажут, где и как можно привиться от гриппа. Родителям и пожилым людям дадут советы, как уберечься от простудных заболеваний.

Роспотребнадзор также напоминает, что вакцинация от гриппа значительно снижает вероятность заболевания и предотвращает осложнения.

Номер круглосуточного бесплатного единого консультационного центра Роспотребнадзора - 8 800 555 49 43. По некоторым вопросам звонки могут перенаправить в территориальные органы и организации Роспотребнадзора.

Задать вопросы специалистам Управления Роспотребнадзора по Брянской области можно по телефону «горячей линии» 8 (4832) 72-21-18, а также 72-24-28, с 10.00 до 17.00, в пятницу с 10:00 до 15:45 (перерыв с 12:00 до 12:45).

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