За время проведения акции планируют высадить в брянских лесах новые саженцы деревьев и кустарников.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области стартовала акция «Сохраним лес», направленная на развитие у граждан ответственного отношения к природе.
В церемонии открытия принял участие первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев.
За время проведения акции планируют высадить в брянских лесах новые саженцы деревьев и кустарников. Будут заложены памятные посадки и аллеи, волонтеры очистят лесные свалки и соберут семена диких растений.
Акция продлиться до 20 октября 2020 года, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.
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