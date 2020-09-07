За время проведения акции планируют высадить в брянских лесах новые саженцы деревьев и кустарников. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области стартовала акция «Сохраним лес», направленная на развитие у граждан ответственного отношения к природе.

В церемонии открытия принял участие первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев.

За время проведения акции планируют высадить в брянских лесах новые саженцы деревьев и кустарников. Будут заложены памятные посадки и аллеи, волонтеры очистят лесные свалки и соберут семена диких растений.

Акция продлиться до 20 октября 2020 года, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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