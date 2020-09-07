В Брянске прошел день живой истории

В Володарском районе Брянска участники историко-патриотического клуба «Младшая дружина» провели праздник «День живой истории». Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Володарском районе Брянска участники историко-патриотического клуба «Младшая дружина» провели праздник «День живой истории».

На площади перед Дворцом культуры имени Кравцова поместили палаточный лагерь. Взрослым и детям демонстрировали народную утварь и настольные игры.

Зрители смогли не только посмотреть на мужские и женские народные костюмы, но и примерить воинские доспехи и побороться на бутафорских мечах.

Участники исторического кружка показали фрагмент постановочного боя, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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