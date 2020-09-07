В Брянске провели праздник для пожилых людей

Для пенсионеров прозвучали авторские стихи и песни прошлых лет под аккомпанемент баяна. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске в парке-музее имени Алексея Толстого провели традиционный праздник для пожилых людей.

Для пенсионеров прозвучали авторские стихи и песни прошлых лет под аккомпанемент баяна. В парке расположились тематические площадки: спортивная, художественная, игровая, православная.

Работала выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества. Много интересной информации подготовили сотрудники городских библиотек.

Мероприятие прошло с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований: пенсионерам раздавали одноразовые маски, обрабатывали руки антисептиком, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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