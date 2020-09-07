Панно Михаила Дуки расположено на улице, носящей имя героя. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Брянск присоединился к акции «Герои наших улиц». Торжественный старт был дан 7 сентября открытием художественного панно с изображением Михаила Дуки на стене гостиницы «Турист».

Акция «Герои наших улиц» проходит во многих российских городах. В Брянске к ней присоединилась половина школ города. Школьники делают небольшие памятки с информацией о героях Великой Отечественной войны и раздают на улицах, названных в их честь.

В Брянске таким образом вспомнили знаменитых героев: Емлютина, Ромашина, Матвеева, Валю Сафровнову и других. Панно Михаила Дуки, нарисованное московскими художниками и открытое в рамках акции «Герои наших улиц», также расположено на улице, носящей имя героя, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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