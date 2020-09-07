В Брянске отменили еще один футбольный матч из-за коронавируса в нашей команде. В среду, 9 сентября, "Динамо" должно было встретиться с нижнекамским "Нефтехимиком". Игра была запланирована на стадионе в Брянске.

Сине-белым засчитали второе техническое поражение.

ФК "Динамо"-Брянск" отправили на карантин 4 сентября. Соответствующее постановление подписал врио главного санитарного врача Брянской области. Футболистам запретили тренироваться и проводить матчи.

До этого отменили матч "Динамо-Брянск" - "Спартак-2". По результатам обязательного регулярного тестирования на COVID-19 у значительной части состава брянцев была выявлена болезнь, сообщают на сайте ФНЛ. Хотя по словам тренера брянской команды, на игру со "Спартаком" готовы были выйти 15 футболистов.

Карантин продлится две недели. Получается, под отмену попадает еще один матч, намеченный на 13 сентября.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».