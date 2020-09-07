За чистоту!

Фото: АО «Чистая планета».

Волонтеры регионального оператора по обращению с ТКО в Брянской области приняли участие в экомероприятии с участием чемпиона мира по боксу, первого заместителя председателя комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Николая Валуева #БрянскаяРыбалка2020. Мероприятие прошло в минувшую субботу, 5 сентября, на городской Набережной.

- Старшеклассники четвертой школы города Брянска уже не первый год от лица компании «Чистая планета» активно занимаются экопросвещением и воспитанием бережного отношения к окружающей среде. В прошлом году наши школьники-волонтеры проводили театрализованные игровые представления и экоуроки в детских садах, где рассказывали самым маленьким жителям региона о пользе раздельного сбора отходов, а также принимали активное участие в городских и областных массовых мероприятиях. В этом году карантинные ограничения снизили активность волонтеров, поэтому рыбалка на Кубок Правительства Брянской области, которая состоялась при личном участии Николая Сергеевича Валуева, дала возможность нашим ребятам снова проявить себя: помочь в организации полевой кухни, которая была для всех гостей соревнований, и, самое главное, - поделиться с брянцами своими знаниями о важности реформы чистоты и раздельного сбора мусора, - рассказал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.