В сентябре отменили авиарейсы из Брянска в Анапу. Об этом сообщили в социальной сети в группе «Международный аэропорт «Брянск»».

На странице сообщества написали, что, судя по сайту авиакомпании «Руслайн», самолеты в Анапу из Брянска в сентябре летать не будут.

Точная причина этого неизвестна. Вероятнее всего отмена связана с падением спроса на полеты в этом направлении.

Рейсы в Екатеринбург и Казань стартуют по расписанию.

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