В Брянске у торгового центра "Куб" уничтожили тротуар по улице Авиационной. Разрешения на работу у владельца здания не было. Вместо пешеходной дорожки здесь обустраивают клумбы, сообщает "Городской".

Ремонт дороги, в том числе и обустройство тротуаров, прошло на Авиационной в прошлом году. Дорога вошла в федеральную программу. До этого вдоль торгового центра была только парковка, а дорожки для пешеходов полноценной не было. Теперь ее полностью снесли.

Неизвестно, собирается ли владелец здания, обустраивать тротуар чуть дальше от проезжей части.

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