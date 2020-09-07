В Брянске 8 сентября отключат водоснабжение

Воды не будет с 9.00 до 19.00 в домах по улице Дуки.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
В нескольких домах в Советском районе города Брянска днем 8 сентября отключат водоснабжение.
Воды не будет с 9.00 до 19.00 в домах №№60, 62, 64, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4 по улице Дуки.
Ограничение водоснабжения связано с плановыми работами на водопроводной насосной станции по улице Дуки, 60, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.
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