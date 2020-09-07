Брянский мост украсили космическими рисунками

Фото: Михаил Гордеев.

В Брянске уличные художники разрисовали опоры моста через Десну в Бежицком районе. Сообщение об этом появилось в социальной сети.

Серую поверхность украсили красочные изображения космонавтов и роботов. Об авторе рисунков ничего не сообщается.

В Брянске в последнее время наблюдается настоящий бум граффити. Художники украшают стены домов различными изображениями. Напомним, недавно в Володарском районе появилось изображение летчика Афанасьева.

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