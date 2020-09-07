Жители Брянской области за неделю перевели мошенникам больше шести миллионов рублей

Жители Брянской области за неделю перевели мошенникам 6 миллионов 336,7 тысяч рублей. С заявлениями в полицию обратились 30 человек.

Как и прежде, злоумышленники чаще всего представляются сотрудниками банков и под разными предлогами узнают от граждан данные их банковских карт.

Затем мошенники списывают все имеющиеся на счету средства. По такому сценарию в течение минувшей недели 25 брянцев лишились 5 миллионов 559,5 тысяч рублей.

Также за неделю под видом приобретения автомобиля у 33-летнего жителя Выгоничского района выманили 374 тысячи рублей. За «помощь» попавшему в беду родственнику 59-летняя жительница Дятьковского района перевела неизвестному, представившемуся сотрудником полиции, 100 тысяч рублей.

Остается популярным использование сайтов бесплатных объявлений. Мошенники откликаются на предложение и соглашаются сразу же заплатить за товар. После того, как жертвы выполняют у банкомата данные мошенниками инструкции, с их счетов исчезают все средства. Таким образом за неделю своих сбережений лишились три жительницы Брянской области.

Сейчас правоохранительные органы уточняют обстоятельства происшествий, решается вопрос о возбуждении уголовных дел за мошенничество, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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