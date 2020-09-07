Жителю Брянска дали 16 лет колонии особого режима за убийство

В декабре 2019 года в поселке Радица Крыловка около дома по улице Ленина 38-летний нетрезвый житель Брянска дважды пырнул ножом 56-летнего мужчину.

От ударов в голову и шею потерпевший скончался. После этого преступник нанес ножевые ранения в шею и спину 37-летнему человеку. Пострадавший сумел скрыться от нападающего.

За поножовщину суд приговорил обвиняемого к 16 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии особого режима.

Также с осужденного взыскали 1 миллион 258 тысяч 039 рублей морального и материального вреда. Приговор еще не вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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