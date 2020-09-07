Брянские художники приняли участие в арт-фестивале в Измайлово

Фото: Виталий Короткий.

Брянские художники приняли участие в фестивале уличного искусства, который прошел в начале сентября в Измайлово. Об этом написал на своей странице в социальной сети один из участников Виталий Короткий.

– За 2 дня в Измайлово я и Виктор Чмыхов реализовали два проекта, в разных стилях, но с одной идеей, мы показали в одном проекте монументальную живопись с историей дома Романовых, а второй – индустриальный пейзаж, где идет стройка, рабочие в процессе, ритм, динамика, развитие Москвы, – рассказал Виталий.

Работы брянцев получили высокую оценку зрителей.

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