В Брянске таксист сдал мужчину с оружием и патронами

В Брянске задержали местного жителя с пистолетом, патронами и наручниками. В Бежицком районе подозрительного пассажира заметил таксист. Поздним вечером мужчина попросил довезти его до банкомата и подождать.

Когда он выходил из машины, водитель заметил у него предмет, похожий на пистолет. Он был заткнут за брючный ремень. Таксист испугался возможного нападения и сообщил о случившемся наряду дорожно-патрульной службы.

- Мужчину задержали на выходе из отделения банка, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - При обыске у ранее судимого 28-летнего местного жителя были изъяты пистолет, два магазина и девять патронов, а также магазин к автомату Калашникова и наручники.

Задержанный рассказал, что пистолет не является огнестрельным. Он купил его за 50 тысяч рублей через интернет, чтобы "чувствовать себя в безопасности".

Изъятое оружие отправили на баллистическую экспертизу. После ее результатов будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела.

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