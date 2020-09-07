В Жуковском районе насмерть разбился водитель иномарки

В Жуковском районе насмерть разбился 36-летний водитель "Ауди А4". Дорожно-транспортное происшествие случилось около шести часов утра в воскресенье, 6 сентября, на 2-м километре автодороги Орел-Смоленск-Речица, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Водитель двигался в в сторону села Речица. Он не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась. Автомобилист скончался на месте аварии.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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