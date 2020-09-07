В ночном пожаре в Выгоничском районе погиб 65-летний мужчина. В поселке Платовый Дуб сгорели жилой дом и сарай.

Сообщение о пожаре поступило на пуль оперативного дежурного МЧС в 0.26 в понедельник, 7 сентября. На место выехали две пожарные машины.

Через 20 минут прибыли спасатели. К тому времени дом размером 12 на 6 метров и сарай размером 9 на 6 метров полностью горели. С огнем пожарные боролись почти час. В 1.41 пламя удалось полностью потушить.

- Эксперты установят причину пожара, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

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