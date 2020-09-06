Пропавшую в конце августа Екатерину Золатареву из Брянска нашли живой

Поиски 19-летней Екатерины Золатаревой из Брянска завершились благополучно. Не выходившую на связь с родными полторы недели девушку нашли живой. Новостью поделились волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Горожанка ушла из дома 27 августа. С тех пор ее местонахождение было неизвестно.

Родные девушки подключили к поискам добровольцев. Те, в частности, распространили ориентировку с приметами Екатерины. Отмечалось, что проживала она в Володарском районе Брянска.

По уточненным данным, пропавшую нашли. Где все это время находилась девушка и при каких обстоятельствах ее обнаружили, в отряде не прокомментировали.

"Найдена, жива! Огромное спасибо всем за помощь в поиске и распространении информации", – написали в сетевой группе "Лиза Алерт" в 16.01 воскресенья, 6 сентября.

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