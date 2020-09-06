В Брянске подростки подожгли ветку у Вечного огня

Полиция установили личности подростков, которые попали в объектив видеокамеры у Вечного огня в Володарском районе Брянска. Однако версия соцсетей о сожжении цветов на мемориале не подтвердилась. В пресс-службе УМВД по региону заявили, что несовершеннолетние подожгли принесенную ветку.

Инцидент произошел в сквере имени Ленина. Там была сделана видеозапись, на которой видно, как подростки шалят у Вечного огня. В комментариях пользователи поясняли, что школьники жгли цветы.

Эту информацию проверила полиция. Помимо опубликованной записи, стражи порядка нашли дополнительные материалы. Благодаря этому удалось установить ход событий и личности участников.

– Оказалось, что двое несовершеннолетних жителей Володарского района в возрасте 11 и 12 лет вечером 4 сентября катались на велосипедах возле мемориала, – комментируют в УМВД. – Один из подростков принес к памятнику ветку дерева и поджег ее от Вечного огня. Это и было запечатлено на видеозаписи.

В полиции подчеркнули, что мемориал и Вечный огонь не пострадали. Сейчас по данному факту продолжается проверка. С участниками действа и их родителями проведут необходимую профилактическую работу.

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