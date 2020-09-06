В Карачевском районе два часа тушили лесной пожар

Огонь уничтожил сухую растительность на 0,7 гектарах леса в Карачевском районе Брянской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Больше двух часов потребовалось огнеборцам для тушения лесного пожара в Карачевском районе в воскресенье, 6 сентября. В ЧП никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Лесной пожар зафиксировали в оперативную дежурную смену. Пояснялось, что горение происходит в 7-м квартале Степного участкового лесничества. По вызову выезжали подразделения Лесопожарной службы и Карачевского лесничества.

Прибыв к месту ЧП, спасатели установили, что угрозы населенным пунктам нет. До ближайшего – поселка Березовка – 5,4 километра.

– Сухая растительность горела на землях лесного фонда на площади 0,7 гектара, – уточняют в чрезвычайном министерстве. – В 13.20 пожар удалось локализовать, в 15.15 ликвидировать. Причину загорания установят эксперты.

Всего на месте происшествия работали шесть человек и три машины.

Кстати, днем ранее в Брянской области огнеборцы потушили шесть техногенных пожаров. Один из них случился в селе Юдиново Погарского района. Там горел частный нежилой дом площадью 60 квадратных метров. Также обошлось без пострадавших.

Кроме того, 5 сентября спасатели дважды выезжали для изъятия и обезвреживания взрывоопасных предметов – в лесные массивы вблизи деревни Хлопотни Дубровского района и 6-го километра автодороги «Вороново-Рогнедино» Рогнединского района. В обоих случаях находили артиллерийские снаряды.

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