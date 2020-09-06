В брянских Белых Берегах смастерили сказочные горки

Фото: vk.com, сообщество "Белые Берега".

Необычные горки построили в поселке Белые Берега Фокинского района Брянска. Местные жители уже прозвали их «сказочными». Информация об этом появилась в соцсетях в воскресенье, 6 сентября.

Работы выполнил местный умелец – Г.А. Андреюшин. Сооружения появились на улице Матросова.

Автор проиллюстрировал пост фотографиями. Видно, что горки выполнены из толстых брусьев. По конфигурации они напоминает сказочные домики.

Кстати, жителям Белых Берегов детский комплекс пришелся по душе. Они благодарят мастера в комментариях:

«Там еще давно был детский городок, тоже под старинку, из бревен, потом все это разрушилось и исчезло, все детство там провел. Теперь это место подняли из руин и приятно смотреть, тепло на душе! Спасибо Вам» (Артем Дынкин)

«Молодцы! Золотые руки!» (Надежда Косынкина)

«Идеальное место, каждый день прихожу» (Дмитрий Ковтун)

«Какие умнички! спасибо огромное!!! Хоть будет детям, где поиграть!!!!!! Спасибо!!!» (Анастасия Кузнецова)

«Вот это красота!!!!!! Как в сказке» (Альбина Лукьянова).

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