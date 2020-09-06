Ночью в Почепе иномарка насмерть сбила пешехода

Смертельное дорожно-транспортное происшествие, связанное с наездом на пешехода, зафиксировали в брянском городе Почеп. Произошло оно в ночь с пятницы на субботу, 5 сентября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительной информации ведомства, трагедия случилась около 01.09 на улице Толстого.

– 30-летний водитель автомобиля «Фольксваген Амарок» двигался от улицы Ленина в направлении улицы Брянской, – рассказывают в ГИБДД. – Он допустил наезд на идущего вдоль проезжей части 62-летнего пешехода. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался.

По факту происшествия полиция проводит проверку.

Кстати, для брянских дорог – это единственная автоавария, в которой есть пострадавшие за субботу, 5-е.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».