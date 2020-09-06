В Брянске подрались фанаты местного «Динамо» и «Спартака-2»

Футбольные фанаты двух клубов – брянского «Динамо» и московского «Спартака-2» – устроили потасовку. Инцидент произошел в Советском районе Брянска. Видеозапись массовой драки опубликовали в соцсетях очевидцы.

Случай произошел в субботу, 5 сентября. В этот день на стадионе «Динамо» должен был состояться матч седьмого тура ФНЛ. Однако встречу отменили. Как оказалось, в составе брянской команды выявили игроков с признаками коронавируса (по некоторым данным, у шести человек). Их изолировали. Решение об отмене матча приняли на основании постановления врио Главного государственного санитарного врача по Брянской области и в соответствии с Санитарным регламентом Олимп-ФНЛ 2020-2021.

Из видеоролика следует, что в потасовке участвовали полтора десятка человек. Она происходила на улице Дуки, недалеко от гостиницы «Турист».

Очевидцы утверждают, что разнимать драку пришлось сотрудникам ОМОНа. Как минимум, одному из участников потребовалась медицинская помощь.

Видеоматериал доступен по ссылке.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».