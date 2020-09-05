Брянцы проиграли в товарищеском матче с «Красными звездами»

Фото: vk. com, официальная страница Александра Богомаза.

Поражением завершился для брянской команды матч с «Красными звездами», который организовали в Стародубе по случаю открытия новой Ледовой арены. Итоговый счет встречи – 4:6. Об этом написал на своей странице в соцсетях губернатор Александр Богомаз.

«Товарищеский матч с командой "Красные звёзды" завершился со счетом 4:6 в пользу гостей! Но главное, что сегодня в Стародубе, в новом ледовом дворце, состоялся настоящий праздник спорта. Как сказал Сергей Иванович Неверов, матч за будущее Брянской области, за будущее детей!», - так прокомментировал действо глава региона в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в субботу, 5 сентября, в брянском городе Стародуб торжественно открыли новую ледовую арену. Праздник по этому случаю начался в 17.00. Ключевым в программе значился матч с участием двух команд – во главе с губернатором Брянской области и руководителем фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергеем Неверовым. В составе последней («Красных звезд»)», в частности, сыграли известные игроки ЦСКА, советник председателя Совета ветеранов спорта ЦСКА Константин Маргольф, защитник Команды континентальной хоккейной лиги адмирал Егор Антропов.

Сам спортивный объект начали строить на родине Александра Богомаза в феврале этого года. Работы не останавливали даже на время всеобщей самоизоляции, которую вводили из-за массового распространения коронавируса. Объект обошелся областной казне почти в 200 миллионов рублей. Построенный комплекс – крытый, а лед искусственный. Он включает в себя трибуны, четыре отапливаемые раздевалки, буфет и комнату для занятия спортом.

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